Зростанню гривні по відношенню до долара сприяє попит з боку іноземних інвесторів на українські держоблігації.
Дивися повний текст Інвестбанкір розповів про причини зростання гривні і великий ризик.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 14:25
Інвестбанкір розповів про причини зростання гривні і...
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Дивися повний текст Інвестбанкір розповів про причини зростання гривні і великий ризик.
Додано: Чет 16 тра, 2019 14:25
Складно поёт, но у нас все будет, как и раньше. Гривна будет стоять какое-то время, а потом резко обвалится.
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