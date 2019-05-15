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Інвестбанкір розповів про
причини зростання гривні і...

Інвестбанкір розповів про причини зростання гривні і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:25

Інвестбанкір розповів про причини зростання гривні і...

Пропонуємо до обговорення:
Зростанню гривні по відношенню до долара сприяє попит з боку іноземних інвесторів на українські держоблігації.

Дивися повний текст Інвестбанкір розповів про причини зростання гривні і великий ризик.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:25

Складно поёт, но у нас все будет, как и раньше. Гривна будет стоять какое-то время, а потом резко обвалится.
nalim
 
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