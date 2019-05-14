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Визначено найкращий кредит
готівкою в Україні -...

Визначено найкращий кредит готівкою в Україні -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:28

Визначено найкращий кредит готівкою в Україні -...

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 15 травня, в столичному клубі D.Fleur відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2019.

Дивися повний текст Визначено найкращий кредит готівкою в Україні - FinAwards 2019.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:29

Платить только 2,26 в день. А сумма кредита какая? Только и думают, где нас ещё нахлобучить.
nalim
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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