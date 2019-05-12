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Названо банкіра року за версією FinAwards 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2019 14:42
Пропонуємо до обговорення:
У середу, 15 травня, в столичному клубі D.Fleur відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - *FinAwards 2019.*
Дивися повний текст Названо банкіра року за версією FinAwards 2019
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R2
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Додано: Чет 16 тра, 2019 14:42
Интересно, сколько стоит звание Лучший банкир?
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nalim
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