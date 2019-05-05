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Ощадбанк визнано
найбільш технологічним

Ощадбанк визнано найбільш технологічним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 15:37

Ощадбанк визнано найбільш технологічним

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 15 травня, в столичному клубі D.Fleur відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2019.

Дивися повний текст Ощадбанк визнано найбільш технологічним.
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