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У Києві планують підвищити тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2019 15:51
Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ «АК «Київводоканал» має намір здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 15:51
Не хило накрутить 35% за полтора года.... За что ?
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