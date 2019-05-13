Пенсійний фонд України скоротить кількість своїх відділень по країні від 600 до 55.
Дивися повний текст Пенсійний фонд України скоротить кількість своїх відділень у 10 разів.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 16:16
Пенсійний фонд України скоротить кількість своїх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд України скоротить кількість своїх відділень у 10 разів.
Додано: Чет 16 тра, 2019 16:16
Прально пусть и обычные пенсы прочувствуют всю прелесть поездок за сотни километров для получения пенсий и решения вохникающих вопросов.
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