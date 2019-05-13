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Пенсійний фонд України
скоротить кількість своїх...

Пенсійний фонд України скоротить кількість своїх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 16:16

Пенсійний фонд України скоротить кількість своїх...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України скоротить кількість своїх відділень по країні від 600 до 55.

Дивися повний текст Пенсійний фонд України скоротить кількість своїх відділень у 10 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 16:16

Прально пусть и обычные пенсы прочувствуют всю прелесть поездок за сотни километров для получения пенсий и решения вохникающих вопросов.
vitali_kalinin
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