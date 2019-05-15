5G може з'явитися в Україні у 2020 році - НКРЗІ

Додано: Чет 16 тра, 2019 17:14

Глупо.... чинуша хочет денег это понятно. Но 5G через год это глупо... нет абонентского оборудования. Для кого чинуша хочет его ввести? Для 1-2 % пользователей максимум? Но ввод 5G это траты операторов - от кормежки чинуши + стоимость тендера и до стоимости оборудования + модернизация БС + апгрейд ядра системы. То есть рост тарифов. Мобильная связь у нас и так не дешевая если сравнить расходы на нее и доходы населения. Те кто умен не по годам и скажет а вот там в ЕС еще дороже -- у нас зарплаты дешевле).

Кроме того первое поколение 5G "сырое" и установив оборудование первого поколения операторы его менять точно не будут очень долго. Простой пример 3Моб .. установил 3G 10+ лет тому назад и что ? А имеем 7Мб/сек ... максимум , больше сеть не выдает. И Лайфселл с его новым оборудованием 3G и максимальной скоростью в 63,3 Мбит/с...

То есть по факту последние версии 3G почти равны ранней 4G ....

Зачем при новом 4G нам "сырое" 5G которое потянет рост тарифов?

Оно нужно только чинуше сорвать денег за тендер.. все больше нет ни одной причины.