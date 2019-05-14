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Зарплати зросли: хто з початку
року почав отримувати...

Зарплати зросли: хто з початку року почав отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 17:32

Зарплати зросли: хто з початку року почав отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Найвідчутніше підняли оклади молодим спеціалістам — на 25%.

Дивися повний текст Зарплати зросли: хто з початку року почав отримувати більше (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 17:32

Багато людей в провінції отримують "на руки" не більше 3 тис.грн. в місяць. - вчителі, вихователі дит.садків, бібліотекарі. В багатьох закладах нема повноцінного навантаження, і щоб не звільняти працівника, його тримають на пів-ставки. Єдиний варіант - "в Польщу на клубніку".
shynkar1969
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