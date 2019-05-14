Найвідчутніше підняли оклади молодим спеціалістам — на 25%.
Дивися повний текст Зарплати зросли: хто з початку року почав отримувати більше (таблиця).
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Додано: Чет 16 тра, 2019 17:32
Зарплати зросли: хто з початку року почав отримувати...
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Дивися повний текст Зарплати зросли: хто з початку року почав отримувати більше (таблиця).
Додано: Чет 16 тра, 2019 17:32
Багато людей в провінції отримують "на руки" не більше 3 тис.грн. в місяць. - вчителі, вихователі дит.садків, бібліотекарі. В багатьох закладах нема повноцінного навантаження, і щоб не звільняти працівника, його тримають на пів-ставки. Єдиний варіант - "в Польщу на клубніку".
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