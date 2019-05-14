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У Верховній Раді ініціюють
компенсацію екологічного...

У Верховній Раді ініціюють компенсацію екологічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 19:16

У Верховній Раді ініціюють компенсацію екологічного...

Пропонуємо до обговорення:
У парламенті зареєстровано два законопроекти, які змінять управління коштами, отриманими з екологічного податку, і дадуть підприємцям можливість економити на ньому.

Дивися повний текст У Верховній Раді ініціюють компенсацію екологічного податку за екологічні програми.
R2
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