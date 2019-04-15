RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
&#128204; Картки, з якими
вигідно купувати і продавати...

&#128204; Картки, з якими вигідно купувати і продавати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 19:33

&#128204; Картки, з якими вигідно купувати і продавати...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розбирався, в яких банках і з якими картками купувати і продавати валюту онлайн найкраще.

Дивися повний текст 📌 Картки, з якими вигідно купувати і продавати валюту онлайн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88845
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 19:33

що значить дивні крякозябри в назві новини?


<&#128204; Картки, з якими вигідно купувати і продавати валюту онлайн>
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5033
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безкоштовне обслуговування картки (відео)
R2 » Сер 08 тра, 2019 07:03
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 07:03
Amid
Техноскарб - платформа, де купувати і продавати б/в...
R2 » П'ят 12 кві, 2019 16:23
3 449
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2019 16:42
mrsiam_9889
Кабмін дозволив "Нафтогазу" продавати газ населенню дешевше
R2 » Сер 03 кві, 2019 14:07
5 771
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 кві, 2019 17:22
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.