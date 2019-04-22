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Рада відтермінувала введення штрафів для власників авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2019 19:56
Пропонуємо до обговорення:
24 серпня 2019 року набере чинності штрафний законопроект, який буде накладати штраф за порушення митного режиму.
Дивися повний текст Рада відтермінувала введення штрафів для власників авто на \"єврономерах\"
.
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