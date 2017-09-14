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Скільки доведеться платити
у травні за газ в різних...

Скільки доведеться платити у травні за газ в різних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 21:35

Скільки доведеться платити у травні за газ в різних...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни будуть залежати від облгазу/міськгазу, до якого приєднаний споживач.

Дивися повний текст Скільки доведеться платити у травні за газ в різних областях (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 21:35

Интересный взгляд на эту "проблему", с конечными бенефициарами:


https://youtu.be/6m1KpE61rzA

Всегда ищите ответ:
- Кому это выгодно?
Kudrjavuy
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