Ціни будуть залежати від облгазу/міськгазу, до якого приєднаний споживач.
Дивися повний текст Скільки доведеться платити у травні за газ в різних областях (інфографіка).
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Додано: Чет 16 тра, 2019 21:35
Скільки доведеться платити у травні за газ в різних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки доведеться платити у травні за газ в різних областях (інфографіка).
Додано: Чет 16 тра, 2019 21:35
Интересный взгляд на эту "проблему", с конечными бенефициарами:
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