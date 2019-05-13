Міжнародний валютний фонд не проти зниження цін на газ для громадян України, коли знижуються світові ціни.
Дивися повний текст У МВФ не проти зниження цін на газ для українців.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 21:36
У МВФ не проти зниження цін на газ для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ не проти зниження цін на газ для українців.
Додано: Чет 16 тра, 2019 21:36
Интересный взгляд на эту "проблему", с конечными бенефициарами:
Всегда ищите ответ:
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