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У МВФ не проти зниження
цін на газ для українців

У МВФ не проти зниження цін на газ для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 21:36

У МВФ не проти зниження цін на газ для українців

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд не проти зниження цін на газ для громадян України, коли знижуються світові ціни.

Дивися повний текст У МВФ не проти зниження цін на газ для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 21:36

Интересный взгляд на эту "проблему", с конечными бенефициарами:


https://youtu.be/6m1KpE61rzA

Всегда ищите ответ:
- Кому это выгодно?
Kudrjavuy
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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