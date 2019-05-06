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УЗ витрачає на утримання
інфраструктури в 15 разів...

УЗ витрачає на утримання інфраструктури в 15 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 07:01

УЗ витрачає на утримання інфраструктури в 15 разів...

Пропонуємо до обговорення:
Збиткова інфраструктура української залізниці сьогодні становить 45,7% ділянок і сукупно виконує лише 2,1% тоннокілометрової роботи.

Дивися повний текст УЗ витрачає на утримання інфраструктури в 15 разів більше, ніж заробляє на ній.
R2
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