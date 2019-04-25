Загальний товарообіг України (експорт і імпорт товарів) за перший квартал 2019 року склав 26 002,8 млн доларів.
Дивися повний текст Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших торговельних партнерів України.
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:13
Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших...
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Дивися повний текст Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших торговельних партнерів України.
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