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Росія втратила перше місце
в рейтингу найбільших...

Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:13

Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний товарообіг України (експорт і імпорт товарів) за перший квартал 2019 року склав 26 002,8 млн доларів.

Дивися повний текст Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших торговельних партнерів України.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:13

А газ чей? Нефть белорусская чья? Статисты...
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