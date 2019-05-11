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Експерт прогнозує подорожчання газу до жовтня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ для населення до жовтня 2019 року може підвищитися на 40% - до рівня 9700 за тисячу кубометрів у зв'язку з недоліками поточної нормативної бази та недосконалістю механізмів формування тарифів, які впливають на формування ціни.
Дивися повний текст Експерт прогнозує подорожчання газу до жовтня
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R2
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:17
Это случайно ре родственник буйнопомешанного Омеляна? Цена на мировых рынках 150 дол а в Украине 310, будем повышать? атопутиннападет?
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Sunny256
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:29
Это ещё раз подтверждает,что в Украине тарифообразование газа и вообще всех энергоносителей производится в ручном режиме и зависит от ненажерливости чиновников.На европейские цены ссылаются только когда в Европе дорожает,а когда там газ подешевел в 2РАЗА! У нас на один месяц снизили на 4%.Гнать таких менеджеров в три шеи.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:39
sena_2008atp написав:
Это ещё раз подтверждает,что в Украине тарифообразование газа и вообще всех энергоносителей производится в ручном режиме и зависит от ненажерливости чиновников.На европейские цены ссылаются только когда в Европе дорожает,а когда там газ подешевел в 2РАЗА! У нас на один месяц снизили на 4%.Гнать таких менеджеров в три шеи.
у нас это касается не только газа.
андоны во власти только тем и заняты, что бы "улучшить" жизнь пересичного.
на хорошее для страны ума "не хватает", только на схемы всякие и тдтп.
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19yuriy91
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