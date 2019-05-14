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До 2040 року більше половини всіх нових авто будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:50
Пропонуємо до обговорення:
Електрокари до 2040 року становитимуть більше половини від продажу малотоннажних автомобілів, перевищуючи продажі машин на двигунах внутрішнього згоряння.
Дивися повний текст До 2040 року більше половини всіх нових авто будуть електричними - Bloomberg
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:51
К 2040 году лития на Земле не будет )))
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