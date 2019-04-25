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ДТЕК Ахметова купив два
обленерго у російської VS Energy

ДТЕК Ахметова купив два обленерго у російської VS Energy
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:01

ДТЕК Ахметова купив два обленерго у російської VS Energy

Пропонуємо до обговорення:
Енергохолдинг ДТЕК завершив операцію з придбання 68,2949% акцій АТ "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго" у групи російських бізнесменів "VS Energy".

Дивися повний текст ДТЕК Ахметова купив два обленерго у російської VS Energy.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:01

Что то не слышно антимонопольного комитета.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:07

Скорее всего оккупант переписал на коллаборанта, чтоб вывести из-под возможных санкций
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:10

  nalim написав:Что то не слышно антимонопольного комитета.

"П дал добро. Лично" (с)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:16

  Вкладчик1234 написав:
  nalim написав:Что то не слышно антимонопольного комитета.

"П дал добро. Лично" (с)

Без его добра точно не обошлось. Это из той же оперы, как Медведчук резко продал компанию белорусам.
Война войной, а деньги делать надо.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:33

И здесь успел под занавес.
sena_2008atp
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