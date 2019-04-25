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ДТЕК Ахметова купив два обленерго у російської VS Energy
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:01
Пропонуємо до обговорення:
Енергохолдинг ДТЕК завершив операцію з придбання 68,2949% акцій АТ "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго" у групи російських бізнесменів "VS Energy".
Дивися повний текст ДТЕК Ахметова купив два обленерго у російської VS Energy
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:01
Что то не слышно антимонопольного комитета.
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nalim
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:07
Скорее всего оккупант переписал на коллаборанта, чтоб вывести из-под возможных санкций
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:10
nalim написав:
Что то не слышно антимонопольного комитета.
"П дал добро. Лично" (с)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:16
Вкладчик1234 написав: nalim написав:
Что то не слышно антимонопольного комитета.
"П дал добро. Лично" (с)
Без его добра точно не обошлось. Это из той же оперы, как Медведчук резко продал компанию белорусам.
Война войной, а деньги делать надо.
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nalim
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:33
И здесь успел под занавес.
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