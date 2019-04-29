З припиненням участі в роботі спільного з Micron підприємства IMFlash Technology корпорація Intel зіткнеться з виробничими труднощами, що стосуються чіпів пам'яті.
Дивися повний текст Intel збирається перенести виробництво в Китай.
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:12
Intel збирається перенести виробництво в Китай
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Дивися повний текст Intel збирається перенести виробництво в Китай.
Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:13
В СШЯ по всей видимости производство очень дорогое. даже протекционизм трампа и его режима не помогает.
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