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Intel збирається перенести
виробництво в Китай

Intel збирається перенести виробництво в Китай
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:12

Intel збирається перенести виробництво в Китай

Пропонуємо до обговорення:
З припиненням участі в роботі спільного з Micron підприємства IMFlash Technology корпорація Intel зіткнеться з виробничими труднощами, що стосуються чіпів пам'яті.

Дивися повний текст Intel збирається перенести виробництво в Китай.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:13

В СШЯ по всей видимости производство очень дорогое. даже протекционизм трампа и его режима не помогает.
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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