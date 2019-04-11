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Рівень офіційного
безробіття скорочується

Рівень офіційного безробіття скорочується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:33

Рівень офіційного безробіття скорочується

Пропонуємо до обговорення:
Кількість безробітних скоротилася ще на 30 тисяч

Дивися повний текст Рівень офіційного безробіття скорочується.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:33

"что на 29,3 тысяч меньше, чем в марте 2019 года (340,7 тысяч)."
29.3 уехало за грницу ?
cia
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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