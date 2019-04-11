Кількість безробітних скоротилася ще на 30 тисяч
Дивися повний текст Рівень офіційного безробіття скорочується.
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:33
Рівень офіційного безробіття скорочується
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рівень офіційного безробіття скорочується.
Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:33
"что на 29,3 тысяч меньше, чем в марте 2019 года (340,7 тысяч)."
29.3 уехало за грницу ?
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