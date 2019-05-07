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У Boeing завершили оновлення
програмного забезпечення...

У Boeing завершили оновлення програмного забезпечення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:23

У Boeing завершили оновлення програмного забезпечення...

Пропонуємо до обговорення:
В американській аерокосмічній компанії Boeing заявили про повне оновлення програмного забезпечення літаків 737 МАХ. Там також переконують у безпечності своїх літаків.

Дивися повний текст У Boeing завершили оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX.
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