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У Boeing завершили оновлення програмного забезпечення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:23
Пропонуємо до обговорення:
В американській аерокосмічній компанії Boeing заявили про повне оновлення програмного забезпечення літаків 737 МАХ. Там також переконують у безпечності своїх літаків.
Дивися повний текст У Boeing завершили оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:23
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