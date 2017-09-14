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Мер Києва розповів, скільки
одиниць комунального...

Мер Києва розповів, скільки одиниць комунального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:28

Мер Києва розповів, скільки одиниць комунального...

Пропонуємо до обговорення:
За останні роки столиця закупила 121 новий тролейбус, 63 трамваї і 100 нових автобусів.

Дивися повний текст Мер Києва розповів, скільки одиниць комунального транспорту купили для столиці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:28

А сколько столица списала за тот же период - несколько последних лет "За несколько прошедших лет".?

Из статьи ничего понять нельзя - за какой период, сколько техники, сначала несколько лет киева, потом украина, потом 1990 год.
Возможно это Кличко так вещает, не занаю, но понять много это или мало и вообще что это за период почти не реально.
blueiceua
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