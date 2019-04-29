"Укрпошта" хоче запустити в невеликих селах пересувні відділення замість звичайних.
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:54
"Укрпошта" планує закривати відділення в невеликих селах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" планує закривати відділення в невеликих селах.
Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:54
Пусть закрывают, 800 к зп, их директора должно привести компанию или к банкротству или к повышению цен, посему их или не будет или они не нужны
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