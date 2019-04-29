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"Укрпошта" планує закривати
відділення в невеликих селах

"Укрпошта" планує закривати відділення в невеликих селах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:54

"Укрпошта" планує закривати відділення в невеликих селах

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" хоче запустити в невеликих селах пересувні відділення замість звичайних.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" планує закривати відділення в невеликих селах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:54

Пусть закрывают, 800 к зп, их директора должно привести компанию или к банкротству или к повышению цен, посему их или не будет или они не нужны
golllmax
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