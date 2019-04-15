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Українські траси обладнають
світловідбиваючою розміткою

Українські траси обладнають світловідбиваючою розміткою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 12:53

Українські траси обладнають світловідбиваючою розміткою

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пропонує проектувати в Україні траси з світловідбиваючої розміткою.

Дивися повний текст Українські траси обладнають світловідбиваючою розміткою.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 12:53

А с асфальтом их когда-нибудь будут делать? Чтоб пролежал хотя бы лет 5-7 после укладки?
siriys
 
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