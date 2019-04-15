Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пропонує проектувати в Україні траси з світловідбиваючої розміткою.
Дивися повний текст Українські траси обладнають світловідбиваючою розміткою.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 тра, 2019 12:53
Українські траси обладнають світловідбиваючою розміткою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські траси обладнають світловідбиваючою розміткою.
Додано: П'ят 17 тра, 2019 12:53
А с асфальтом их когда-нибудь будут делать? Чтоб пролежал хотя бы лет 5-7 после укладки?
|