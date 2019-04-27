Компанія Lenovo показала прототип "гнучкого" ноутбука ThinkPadX1, головною особливістю якого є складаний екран.
Дивися повний текст Lenovo показала ноутбук зі складаним екраном (фото).
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 13:04
Lenovo показала ноутбук зі складаним екраном (фото)
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Дивися повний текст Lenovo показала ноутбук зі складаним екраном (фото).
Додано: П'ят 17 тра, 2019 13:04
Врете, господа хорошие!
ThinkPad X1 еще 2016 года, классический ноут
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