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Lenovo показала ноутбук зі
складаним екраном (фото)

Lenovo показала ноутбук зі складаним екраном (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 13:04

Lenovo показала ноутбук зі складаним екраном (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Lenovo показала прототип "гнучкого" ноутбука ThinkPadX1, головною особливістю якого є складаний екран.

Дивися повний текст Lenovo показала ноутбук зі складаним екраном (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 13:04

Врете, господа хорошие!
ThinkPad X1 еще 2016 года, классический ноут

https://hotline.ua/computer-noutbuki-ne ... qdEALw_wcB
papazina
 
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