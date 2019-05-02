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Порошенко підписав указ
про впровадження 5G

Порошенко підписав указ про впровадження 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 14:33

Порошенко підписав указ про впровадження 5G

Пропонуємо до обговорення:
Президент України підписав указ

Дивися повний текст Порошенко підписав указ про впровадження 5G.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 14:33

Отдайте сначала 800-900 МГц для 3/4G для начала, вводители уевы. А то как более менее вглубь здания заходишь, телефон валится в ж***/эдж.
summacut
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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