Президент України підписав указ
Дивися повний текст Порошенко підписав указ про впровадження 5G.
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 14:33
Порошенко підписав указ про впровадження 5G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підписав указ про впровадження 5G.
Додано: П'ят 17 тра, 2019 14:33
Отдайте сначала 800-900 МГц для 3/4G для начала, вводители уевы. А то как более менее вглубь здания заходишь, телефон валится в ж***/эдж.
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