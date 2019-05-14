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Гройсман закликав Раду прийняти
закони для "реактивного...

Гройсман закликав Раду прийняти закони для "реактивного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:24

Гройсман закликав Раду прийняти закони для "реактивного...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав парламент протягом п'яти місяців, що залишилися до чергових виборів до Верховної Ради, ухвалити закони, які дадуть суттєвий імпульс для розвитку української економіки.

Дивися повний текст Гройсман закликав Раду прийняти закони для \"реактивного зльоту\" економіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:24

Чет я очкую, что в том пакете ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:03

2 года ничего не предлагал а теперь распредлагался.
да и коалиции уже в Раде нет.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:45

Лучше уверенными шагами,чем "реактивный взлёт".После 5 лет полёта на ракете гроцман-парашенко оказались в очень глубокой ....
sena_2008atp
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