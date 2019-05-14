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Гройсман закликав Раду прийняти закони для "реактивного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:24
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав парламент протягом п'яти місяців, що залишилися до чергових виборів до Верховної Ради, ухвалити закони, які дадуть суттєвий імпульс для розвитку української економіки.
Дивися повний текст Гройсман закликав Раду прийняти закони для \"реактивного зльоту\" економіки
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 16:24
Чет я очкую, что в том пакете ? :)
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Igorten
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:03
2 года ничего не предлагал а теперь распредлагался.
да и коалиции уже в Раде нет.
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blueiceua
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:45
Лучше уверенными шагами,чем "реактивный взлёт".После 5 лет полёта на ракете гроцман-парашенко оказались в очень глубокой ....
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sena_2008atp
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