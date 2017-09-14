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У Президента розповіли, скільки законів Порошенка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:47
Пропонуємо до обговорення:
Представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що за п'ять років Верховна Рада України підтримали понад 200 законодавчих ініціатив Президента Петра Порошенка.
Дивися повний текст У Президента розповіли, скільки законів Порошенка підтримала Рада
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:47
А это какой то показатель?Если рада ручная.
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