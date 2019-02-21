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Які документи потрібні автовласникам для подорожі за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 тра, 2019 22:17
Пропонуємо до обговорення:
Настає пора літніх відпусток. Деякі українці захочуть поїхати за кордон на своєму власному автомобілі.
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