RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які документи потрібні автовласникам
для подорожі за кордон

Які документи потрібні автовласникам для подорожі за кордон
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 22:17

Які документи потрібні автовласникам для подорожі за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Настає пора літніх відпусток. Деякі українці захочуть поїхати за кордон на своєму власному автомобілі.

Дивися повний текст Які документи потрібні автовласникам для подорожі за кордон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88862
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo, tar-ru і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк підвищив ліміт на виведення дивідендів за кордон
R2 » Сер 08 тра, 2019 13:38
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 13:38
Шабдусарды-оглы
За 2 тижні лютого українці вивели за кордон більш ніж 3...
R2 » Сер 27 лют, 2019 13:40
1 223
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лют, 2019 13:40
andriyzhagun
Змінили правила виїзду дітей за кордон
R2 » Чет 21 лют, 2019 19:58
2 145
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 23:53
Adey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71108)
17.05.2019 23:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.