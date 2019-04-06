Приз «читацьких симпатій» на церемонії FinAwards 2019 отримав monobank. У трійку номінантів на премію також увійшли ТАСкомбанк і Ощадбанк.
Дивися повний текст Monobank став найкращим в номінації «Народний банк».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 тра, 2019 00:39
Monobank став найкращим в номінації «Народний банк»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Monobank став найкращим в номінації «Народний банк».
Додано: Суб 18 тра, 2019 00:39
Действительно лучший банк, если бы еще добивили обслуживание ИПшников и бизнеса не было бы цены за это им.
|