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Monobank став найкращим в
номінації «Народний банк»

Monobank став найкращим в номінації «Народний банк»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 00:39

Monobank став найкращим в номінації «Народний банк»

Пропонуємо до обговорення:
Приз «читацьких симпатій» на церемонії FinAwards 2019 отримав monobank. У трійку номінантів на премію також увійшли ТАСкомбанк і Ощадбанк.

Дивися повний текст Monobank став найкращим в номінації «Народний банк».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 00:39

Действительно лучший банк, если бы еще добивили обслуживание ИПшников и бизнеса не было бы цены за это им.
klerck
 
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