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FinAwards 2019: Який банк має
найкращий мобільний додаток

FinAwards 2019: Який банк має найкращий мобільний додаток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 07:29

FinAwards 2019: Який банк має найкращий мобільний додаток

Пропонуємо до обговорення:
Обійшлося без сюрпризів: звання найкращого мобільного банку на церемонії нагородження банків FinAwards 2019 отримав проект мonobank.

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