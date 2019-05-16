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FinAwards 2019: Який банк має найкращий мобільний додаток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 тра, 2019 07:29
Пропонуємо до обговорення:
Обійшлося без сюрпризів: звання найкращого мобільного банку на церемонії нагородження банків FinAwards 2019 отримав проект мonobank.
Дивися повний текст FinAwards 2019: Який банк має найкращий мобільний додаток
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Додано: Суб 18 тра, 2019 07:29
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Чет 16 тра, 2019 14:42
nalim