Відповідне рішення прийняв уряд.
Дивися повний текст З жовтня пільги по комуналці українці зможуть отримувати готівкою.
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Додано: Суб 18 тра, 2019 09:16
З жовтня пільги по комуналці українці зможуть отримувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З жовтня пільги по комуналці українці зможуть отримувати готівкою.
Додано: Суб 18 тра, 2019 09:16
Мое мнение - нужно было не с этого начинать. По большому счету, адекватным льготникам, которые платят вовремя за коммуналку, все равно, каким образом будет происходить расчет с ними по коммуналке (хотя алкашам, коих немало среди тех же АТОшников, очень повезло). А вот льготы на проезд стоило действительно монетизировать первыми. Те же АТОшники, проживающие в селах (крестьяне среди АТОшников составляют большинство) используют льготный проезд исключительно редко; еще имеет значение то, что среди АТОшников есть и инвалиды, у которых (будем объективны) практически нет возможности этой льготой воспользоваться. Правильно было бы монетизировать эту льготу прежде всего. Но тем, кто никогда не парился насчет стоимости коммуналки, не говоря уже об участии в боевых действиях, - виднее, конечно
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