RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З жовтня пільги по комуналці
українці зможуть отримувати...

З жовтня пільги по комуналці українці зможуть отримувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 09:16

З жовтня пільги по комуналці українці зможуть отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийняв уряд.

Дивися повний текст З жовтня пільги по комуналці українці зможуть отримувати готівкою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88863
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 09:16

Мое мнение - нужно было не с этого начинать. По большому счету, адекватным льготникам, которые платят вовремя за коммуналку, все равно, каким образом будет происходить расчет с ними по коммуналке (хотя алкашам, коих немало среди тех же АТОшников, очень повезло). А вот льготы на проезд стоило действительно монетизировать первыми. Те же АТОшники, проживающие в селах (крестьяне среди АТОшников составляют большинство) используют льготный проезд исключительно редко; еще имеет значение то, что среди АТОшников есть и инвалиды, у которых (будем объективны) практически нет возможности этой льготой воспользоваться. Правильно было бы монетизировать эту льготу прежде всего. Но тем, кто никогда не парился насчет стоимости коммуналки, не говоря уже об участии в боевых действиях, - виднее, конечно
max_us_ua
 
Повідомлень: 3083
З нами з: 17.11.08
Подякував: 603 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт прогнозує подорожчання газу до жовтня
R2 » П'ят 17 тра, 2019 08:17
4 122
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 08:49
p_a_l
Що потрібно зробити українцю, щоб отримувати пенсію в Європі
R2 » Нед 28 жов, 2018 16:57
3 431
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 08:40
Gastarbaiter
Зарплати зросли: хто з початку року почав отримувати...
R2 » Чет 16 тра, 2019 17:32
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 21:59
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.