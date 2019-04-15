Про це пише у Facebook директор асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст Що у квітні подорожчало найбільше.
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Додано: Суб 18 тра, 2019 10:01
Що у квітні подорожчало найбільше
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Дивися повний текст Що у квітні подорожчало найбільше.
Додано: Суб 18 тра, 2019 10:01
Чуваки. Вы про борщевой набор забыли. Цыбуля, буряк, морква, капуста.
Процентов на 100 поднялись в цене или больше?
Додано: Суб 18 тра, 2019 10:20
На это они могут только посоветовать перейти на пирожные
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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