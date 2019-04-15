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Що у квітні
подорожчало найбільше

Що у квітні подорожчало найбільше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 10:01

Що у квітні подорожчало найбільше

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише у Facebook директор асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст Що у квітні подорожчало найбільше.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 10:01

Чуваки. Вы про борщевой набор забыли. Цыбуля, буряк, морква, капуста.
Процентов на 100 поднялись в цене или больше?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 10:20

  p_a_l написав:Чуваки. Вы про борщевой набор забыли. Цыбуля, буряк, морква, капуста.
Процентов на 100 поднялись в цене или больше?

На это они могут только посоветовать перейти на пирожные :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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