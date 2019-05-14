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Білорусь знову призупинила
транзит нафти до України

Білорусь знову призупинила транзит нафти до України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 10:43

Білорусь знову призупинила транзит нафти до України

Пропонуємо до обговорення:
Транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» з території Білорусі до України призупинили. Причиною цього стало те, що в Україні заповнили всі вільні резервуари забрудненою нафтою з трубопроводу.

Дивися повний текст Білорусь знову призупинила транзит нафти до України.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 10:43

О чем я и говорил. Залили трубу говном, теперь хоть бери и сливай в чисто поле.
p_a_l
 
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