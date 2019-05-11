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У Міненерго озвучили плани щодо запуску ринку електроенергії
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Додано: Суб 18 тра, 2019 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр енергетики та вугільної галузі Ігор Насалик журналістам після засідання Кабміну.
Дивися повний текст У Міненерго озвучили плани щодо запуску ринку електроенергії
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Додано: Суб 18 тра, 2019 12:35
Какая судьба ждёт ночной тариф и тарифы на электроотопление?
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vova3215
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Додано: Суб 18 тра, 2019 13:06
vova3215 написав:
Какая судьба ждёт ночной тариф и тарифы на электроотопление?
Юрикам же отменили?? Рынок по газу мы уже увидели с 1 грн до 8,хх дошли.
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maza5
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