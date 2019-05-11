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У Міненерго озвучили плани щодо
запуску ринку електроенергії

У Міненерго озвучили плани щодо запуску ринку електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 12:35

У Міненерго озвучили плани щодо запуску ринку електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр енергетики та вугільної галузі Ігор Насалик журналістам після засідання Кабміну.

Дивися повний текст У Міненерго озвучили плани щодо запуску ринку електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 12:35

Какая судьба ждёт ночной тариф и тарифы на электроотопление?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 13:06

  vova3215 написав:Какая судьба ждёт ночной тариф и тарифы на электроотопление?

Юрикам же отменили?? Рынок по газу мы уже увидели с 1 грн до 8,хх дошли.
maza5
 
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