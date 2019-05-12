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Україна б'є рекорди з
імпорту пальмової олії

Україна б'є рекорди з імпорту пальмової олії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 18:40

Україна б'є рекорди з імпорту пальмової олії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна фіскальна служба України.

Дивися повний текст Україна б'є рекорди з імпорту пальмової олії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 18:40

Привет молочка сметана, сырки..масла и кондитерка. От коровы там только рисунки.)
Джон
 
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