Про це повідомила Державна фіскальна служба України.
Дивися повний текст Україна б'є рекорди з імпорту пальмової олії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 тра, 2019 18:40
Україна б'є рекорди з імпорту пальмової олії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна б'є рекорди з імпорту пальмової олії.
Додано: Суб 18 тра, 2019 18:40
Привет молочка сметана, сырки..масла и кондитерка. От коровы там только рисунки.)
|