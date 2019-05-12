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Обсяг переказів від заробітчан
буде скорочуватися - експерт

Обсяг переказів від заробітчан буде скорочуватися - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 23:37

Обсяг переказів від заробітчан буде скорочуватися - експерт

Пропонуємо до обговорення:
За даними Мінсоцполітики, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців.

Дивися повний текст Обсяг переказів від заробітчан буде скорочуватися - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 23:37

Так чому обсяг переказів від заробітчан буде скорочуватися?
"Дітей забирають". А раніше хіба дітей не забирали?
andrijk777
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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