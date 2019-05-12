За даними Мінсоцполітики, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців.
Дивися повний текст Обсяг переказів від заробітчан буде скорочуватися - експерт.
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Додано: Суб 18 тра, 2019 23:37
Обсяг переказів від заробітчан буде скорочуватися - експерт
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Дивися повний текст Обсяг переказів від заробітчан буде скорочуватися - експерт.
Додано: Суб 18 тра, 2019 23:37
Так чому обсяг переказів від заробітчан буде скорочуватися?
"Дітей забирають". А раніше хіба дітей не забирали?
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