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Skoda прокоментувала
закриття заводу в Україні

Skoda прокоментувала закриття заводу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 05:13

Skoda прокоментувала закриття заводу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Інформація про закриття заводу в Україні повністю не була підтверджена.

Дивися повний текст Skoda прокоментувала закриття заводу в Україні.
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