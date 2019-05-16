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Skoda прокоментувала закриття заводу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 тра, 2019 05:13
Пропонуємо до обговорення:
Інформація про закриття заводу в Україні повністю не була підтверджена.
Дивися повний текст Skoda прокоментувала закриття заводу в Україні
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