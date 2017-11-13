Українські мери за минулий рік задекларували велосипеди, торговельні комплекси, вертольоти і мотоцикли.
Дивися повний текст Як змінилися статки українських мерів у 2018 році (інфографіка).
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Додано: Нед 19 тра, 2019 08:08
Як змінилися статки українських мерів у 2018 році...
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Дивися повний текст Як змінилися статки українських мерів у 2018 році (інфографіка).
Додано: Нед 19 тра, 2019 08:08
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