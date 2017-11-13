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Як змінилися статки українських
мерів у 2018 році...

Як змінилися статки українських мерів у 2018 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 08:08

Як змінилися статки українських мерів у 2018 році...

Пропонуємо до обговорення:
Українські мери за минулий рік задекларували велосипеди, торговельні комплекси, вертольоти і мотоцикли.

Дивися повний текст Як змінилися статки українських мерів у 2018 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 08:08

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dotster
 
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