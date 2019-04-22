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П'ять брендів, старі авто яких
краще не купувати через...

П'ять брендів, старі авто яких краще не купувати через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 08:23

П'ять брендів, старі авто яких краще не купувати через...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви хочете купити б/у авто, дізнайтеся спершу, чи проводилося для нього відкликання.

Дивися повний текст П'ять брендів, старі авто яких краще не купувати через можливі технічні проблеми.
R2
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