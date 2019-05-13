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Українцям дали прогноз
курсу гривні на літо

Українцям дали прогноз курсу гривні на літо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 11:07

Українцям дали прогноз курсу гривні на літо

Пропонуємо до обговорення:
Поступове зростання гривні відбудеться в липні-серпні, а головне в вересні-жовтні.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 11:41

То есть рост чего? Хреново изязняеться експерт. До осени включительно будем укрепляться , то есть до 23 грн за доллар США? Или на оборот ?
yama
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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