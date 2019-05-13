Поступове зростання гривні відбудеться в липні-серпні, а головне в вересні-жовтні.
Дивися повний текст Українцям дали прогноз курсу гривні на літо.
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Додано: Нед 19 тра, 2019 11:07
Українцям дали прогноз курсу гривні на літо
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Дивися повний текст Українцям дали прогноз курсу гривні на літо.
Додано: Нед 19 тра, 2019 11:41
То есть рост чего? Хреново изязняеться експерт. До осени включительно будем укрепляться , то есть до 23 грн за доллар США? Или на оборот ?
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