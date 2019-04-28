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Міжнародні експерти розкрили
секрет успіху розвинених...

Міжнародні експерти розкрили секрет успіху розвинених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 15:25

Міжнародні експерти розкрили секрет успіху розвинених...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні помітно швидше ростуть ті сектори економіки, де великі компанії займають велику частку.

Дивися повний текст Міжнародні експерти розкрили секрет успіху розвинених країн світу.
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