Ціна на газ для населення буде залежати від регіону, де вони живуть.
Дивися повний текст Жителі маленьких міст платитимуть більше за газ - експерт.
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Додано: Нед 19 тра, 2019 15:45
Жителі маленьких міст платитимуть більше за газ - експерт
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Дивися повний текст Жителі маленьких міст платитимуть більше за газ - експерт.
Додано: Нед 19 тра, 2019 16:52
Жители маленьких городов станут сильнее.
Вжарим томосом по автокефалии
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