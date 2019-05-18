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Жителі маленьких міст платитимуть
більше за газ - експерт

Жителі маленьких міст платитимуть більше за газ - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 15:45

Жителі маленьких міст платитимуть більше за газ - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ для населення буде залежати від регіону, де вони живуть.

Дивися повний текст Жителі маленьких міст платитимуть більше за газ - експерт.
R2
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Вот это реформа нафтогаза!
sena_2008atp
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Жители маленьких городов станут сильнее.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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