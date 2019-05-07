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Чим відрізняються покоління
мобільного зв'язку (інфографіка)

Чим відрізняються покоління мобільного зв'язку (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 18:35

Чим відрізняються покоління мобільного зв'язку (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
17 травня було підписанно указ "Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління".

Дивися повний текст Чим відрізняються покоління мобільного зв'язку (інфографіка).
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