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Чим відрізняються покоління мобільного зв'язку (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 тра, 2019 18:35
Пропонуємо до обговорення:
17 травня було підписанно указ "Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління".
Дивися повний текст Чим відрізняються покоління мобільного зв'язку (інфографіка)
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