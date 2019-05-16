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В Україні бракує
майже 3000 суддів

В Україні бракує майже 3000 суддів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 20:26

В Україні бракує майже 3000 суддів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні бракує майже три тисячі суддів, в результаті чого розгляд справ затягується в судах.

Дивися повний текст В Україні бракує майже 3000 суддів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 20:26

"Дует в уши" малограмотным.
Затягивание дел поставлено на поток.
- Это правильно организованный "бизнес".
- Просрал срок - пролетел.

Деньги делают на всём - У кого есть Деньги тот в Суде и заказывает "Закон".
В память Вам ДТП с Еленой Зайцевой и шестью жертвами.
Ну о деле Лозинского, разве только ленивый не знает.
Kudrjavuy
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