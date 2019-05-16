В Україні бракує майже три тисячі суддів, в результаті чого розгляд справ затягується в судах.
Дивися повний текст В Україні бракує майже 3000 суддів.
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Додано: Нед 19 тра, 2019 20:26
В Україні бракує майже 3000 суддів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні бракує майже 3000 суддів.
Додано: Нед 19 тра, 2019 20:26
"Дует в уши" малограмотным.
Затягивание дел поставлено на поток.
- Это правильно организованный "бизнес".
- Просрал срок - пролетел.
Деньги делают на всём - У кого есть Деньги тот в Суде и заказывает "Закон".
В память Вам ДТП с Еленой Зайцевой и шестью жертвами.
Ну о деле Лозинского, разве только ленивый не знает.
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