RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштує оренда житла
в різних регіонах України...

Скільки коштує оренда житла в різних регіонах України...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 07:23

Скільки коштує оренда житла в різних регіонах України...

Пропонуємо до обговорення:
Орендувати котедж на літній період можна за 53 тисячі гривень.

Дивися повний текст Скільки коштує оренда житла в різних регіонах України (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88877
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки хліба можна купити за зарплату і пенсію українців
R2 » Нед 19 тра, 2019 12:20
9 529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 тра, 2019 06:06
kireenko_ivan
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 476, 477, 478
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4773 254147
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 тра, 2019 01:17
Михалыч
Білорусь знову призупинила транзит нафти до України
R2 » Суб 18 тра, 2019 10:43
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 тра, 2019 10:43
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.