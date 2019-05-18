Таку думку висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.
Дивися повний текст Експерт назвав причини зниження ставки за депозитами для населення.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 07:49
Експерт назвав причини зниження ставки за депозитами для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав причини зниження ставки за депозитами для населення.
Додано: Пон 20 тра, 2019 07:49
Це якась маячня. Ставки стали нижче тому, що стали нести менше грошей? Ставки в такому випадку могли б підвищити, щоб зацікавити клієнтів.
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