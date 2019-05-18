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Експерт назвав причини зниження
ставки за депозитами для...

Експерт назвав причини зниження ставки за депозитами для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 07:49

Експерт назвав причини зниження ставки за депозитами для...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.

Дивися повний текст Експерт назвав причини зниження ставки за депозитами для населення.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 07:49

Це якась маячня. Ставки стали нижче тому, що стали нести менше грошей? Ставки в такому випадку могли б підвищити, щоб зацікавити клієнтів.
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