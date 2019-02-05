RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Столична прокуратура відсудила
на користь територіальної...

Столична прокуратура відсудила на користь територіальної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 08:48

Столична прокуратура відсудила на користь територіальної...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ГПУ.

Дивися повний текст Столична прокуратура відсудила на користь територіальної громади приміщення на вул. Десятинній вартістю 18,4 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88878
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 08:48

А де інформація про те - ким була внесена хоча б останій запис про відчеження? І які підстави?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 627
З нами з: 08.08.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям пояснили користь кар'єрних радників
R2 » Сер 13 бер, 2019 21:26
5 256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 бер, 2019 22:08
antey1969
У поліції розповіли, на користь якого кандидата голоси...
R2 » Пон 11 бер, 2019 18:41
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 бер, 2019 18:41
zloy_ukr
Україна переведе великий транш на користь МВФ
R2 » Вів 05 лют, 2019 17:21
9 573
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 22:38
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.