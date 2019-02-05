Про це йдеться в повідомленні ГПУ.
Дивися повний текст Столична прокуратура відсудила на користь територіальної громади приміщення на вул. Десятинній вартістю 18,4 млн грн.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 08:48
Столична прокуратура відсудила на користь територіальної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Столична прокуратура відсудила на користь територіальної громади приміщення на вул. Десятинній вартістю 18,4 млн грн.
Додано: Пон 20 тра, 2019 08:48
А де інформація про те - ким була внесена хоча б останій запис про відчеження? І які підстави?
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