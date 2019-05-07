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МВФ порадив Німеччині
зменшити податки

МВФ порадив Німеччині зменшити податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 10:36

МВФ порадив Німеччині зменшити податки

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд рекомендував німецькому уряду знизити ставки податків та удосконалити свою цифрову інфраструктуру для того, щоб краще протистояти зовнішнім шокам.

Дивися повний текст МВФ порадив Німеччині зменшити податки.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 10:37

Во первых: Почему МВФ не дает таких рецептов Украине
Во вторых: разве Германия спрашивала советов мвф по своим налогам
blueiceua
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