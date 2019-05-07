Міжнародний валютний фонд рекомендував німецькому уряду знизити ставки податків та удосконалити свою цифрову інфраструктуру для того, щоб краще протистояти зовнішнім шокам.
Дивися повний текст МВФ порадив Німеччині зменшити податки.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 10:36
МВФ порадив Німеччині зменшити податки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ порадив Німеччині зменшити податки.
Додано: Пон 20 тра, 2019 10:37
Во первых: Почему МВФ не дает таких рецептов Украине
Во вторых: разве Германия спрашивала советов мвф по своим налогам
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