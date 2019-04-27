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Продажі смартфонів у світі падають вже 6 кварталів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2019 11:04
Пропонуємо до обговорення:
За результатами 2018 року обсяги продажів смартфонів скоротилися на 4,1%.
Дивися повний текст Продажі смартфонів у світі падають вже 6 кварталів поспіль - дослідження
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Додано: Пон 20 тра, 2019 11:04
теперь понятно почему СШЯ прицепились к Huawei
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